Die Reisefreiheit wackelt

Neue Virusvarianten breiten sich aus, der Impfstoff ist noch knapp. Die EU-Chefs stehen vor einem Dilemma: Sie wollen die Union schützen, die Grenzen aber offen halten.

Erst eineinhalb Prozent der EU-Bevölkerung haben bisher zumindest eine Teilimpfung gegen Covid-19 erhalten. Diese Zahl hat die Datenplattform "Our World in Data" erhoben. Sie illustriert, wie schleppend die Impfungen in der Union noch voranschreiten.

Gleichzeitig aber breiten sich die neuen, hoch ansteckenden Virusvarianten, die zuerst in Großbritannien, Südafrika und Brasilien festgestellt wurden, immer schneller auch auf dem europäischen Kontinent aus. Vor diesem Hintergrund berieten die 27 Staats- und Regierungschefs am Donnerstag in einer Videokonferenz das weitere Vorgehen. Der ...