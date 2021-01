Die Republikaner proben den Aufstand

Zwölf Senatoren wollen das zertifizierte Wahlergebnis im Kongress nicht anerkennen.

Das Bekenntnis klang banal. "Ich habe einen Eid zur Verteidigung der Verfassung abgelegt", erklärte die republikanische Senatorin Lisa Murkowski: "Ich werde für die Bestätigung der Präsidentschaftswahl 2020 stimmen." Was in der Vergangenheit überlesen worden wäre, schaffte es am Wochenende zum Twitter-Trend. Denn die Anerkennung eines demokratischen Wahlergebnisses ist für die Republikaner in den USA keine Selbstverständlichkeit mehr.

Mindestens 140 Abgeordnete im Repräsentantenhaus und zwölf Senatoren wollen bei der eigentlich nur zeremoniellen Zusammenkunft des Parlaments am Mittwoch Einspruch gegen ...