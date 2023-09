Ihr unerschütterlicher Einsatz rette nicht nur Leben, sondern erinnere die Öffentlichkeit und europäische Regierungen immer wieder an die humanitäre Krise auf dem Mittelmeer. So begründete die Right-Livelihood-Stiftung am Donnerstag die Vergabe des Alternativen Nobelpreises an die zivilen Seenotretter der Organisation ...