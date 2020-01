Vor einem Jahr tauchte in Venezuela ein gewisser Juan Guaidó aus dem Nichts auf und versprach den Sturz des autoritären Präsidenten Nicolás Maduro. Daraus wurde nichts.

Es ist etwa sechs Wochen her, da dachte Juan Guaidó, er könne die Bevölkerung Venezuelas noch einmal zum Massenprotest gegen die Regierung animieren. Es waren die Wochen, als Südamerika in Aufruhr war, als in Kolumbien der Präsident in Bedrängnis geriet, ...