Die russische Parallelwelt: "Krieg, welcher Krieg?"

Das russische Staatsfernsehen berichtet über eine "gerechtfertigte Operation" in der Ukraine. Ein Rundgang durch Moskau zeigt: Das wirkt.

In Moskau geht das Leben seinen Gang. Mütter bringen ihre Kinder in den Kindergarten, die Straßen sind verstopft wie eh und je, junge Skater drehen ihre Runden auf dem Manegeplatz, vor sich den Kreml. Über der Eisfläche am Roten Platz erklingen sowjetische Schnulzen. "Liebe Besucherinnen und Besucher, in zehn Minuten schließt das Eis für eine technische Pause", hallt es zwischen Historischem Museum und der Basilius-Kathedrale. Die Menschen schlendern über das graue und nasse Pflaster. Die Karussells drehen ...