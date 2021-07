Die russische Schulfreiheit

Homeschooling hat während Corona viele Eltern in die Verzweiflung getrieben. In Russland wird das Lernen zu Hause immer beliebter. Zu Besuch bei russischen Homeschoolern.

An die Schule denkt Jegor nicht sehr gern zurück. Er bestand die Aufnahmsprüfung für die erste Klasse nicht, wechselte mehrmals die Schule. Oft hörte Lara Pokrowskaja ihren Sohn sagen: "Ich hasse die Schule." Jegors Mutter kann sich noch gut an die Schulzeit ihres Sohnes erinnern: "Er war vollkommen verloren", sagt Pokrowskaja heute in ihrem Wohnzimmer in Mytischtschi, einer Vorstadt von Moskau. Sie, die ausgebildete Ökonomin samt Psychologie-Zusatzdiplom, entschied sich damals, ihr Kind zu Hause zu unterrichten - das war, lange ...