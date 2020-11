Die Sanktionsdrohung der EU zeigt Wirkung

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan schlägt plötzlich mildere Töne gegenüber der EU an. Sein Land sehe er in Europa, sagt er.

Drei Wochen vor dem EU-Gipfel, bei dem die Staats- und Regierungschefs Strafmaßnahmen gegen Ankara beschließen könnten, gibt sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan versöhnlich. "Wir sehen uns in Europa, nirgendwo sonst, und wir wollen unsere Zukunft gemeinsam mit Europa gestalten", sagte der Staatschef am Samstag in einer Videobotschaft beim Regionalkongress seiner AKP im westtürkischen Kütahya. Tags zuvor hatte Erdoğan seinen Sprecher Ibrahim Kalin nach Brüssel geschickt. Der warb bei Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel für ...