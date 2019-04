Das Maduro-Regime will den selbst ernannten Präsidenten verhaften und vor Gericht stellen. Auch der Protest schwächt sich ab.

Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro drängt Oppositionschef und Parlamentspräsident Juan Guaidó weiter in die Enge. Das Oberste Gericht in Venezuela hat nun die Aufhebung der parlamentarischen Immunität des selbst ernannten Präsidenten gefordert, was einen Prozess gegen ihn möglich und die befürchtete ...