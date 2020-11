Die Schweiz: Zu arglos durch die Corona-Krise?

Die Schweiz verzichtet bislang auf einen zweiten landesweiten Lockdown, obwohl die Zahl der Coronatoten im Vergleich zu den Nachbarländern sehr hoch ist. Warum die Schweizer Politik noch zögert.

Ein Glas Wein mit Blick auf die Berner Innenstadt? Das ist erlaubt. Den neuesten Hollywoodfilm in einem Kino in Schaffhausen? Auch das ist möglich. Und schwitzen in einem Zürcher Fitnessstudio - wer will, der kann. Die Schweiz ist eines der wenigen Länder in Europa, die im Herbst bislang auf einen landesweiten Lockdown verzichten. In den meisten Kantonen genießen die Schweizer Freiheiten, die vielen Menschen in Europa durch die Coronaregeln in ihren Ländern genommen werden.

Einen harten Lockdown gibt ...