Warum die Wahl am Samstag nicht nur für das kleine Land östlich von Österreich von Bedeutung ist.

Nur etwa jeder hundertste EU-Bürger lebt in der Slowakei. Was also geht uns dieses kleine Land an, in dem am Samstag ein neues Parlament gewählt wird? Zu Zeiten von Helmut Kohl und François Mitterrand wäre so eine Frage kaum gestellt ...