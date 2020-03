Die Parlamentswahlen brachten ein überraschendes Ergebnis. Wie ein Doppelmord vor zwei Jahren das politische System über den Haufen warf.

Möglichst alles soll anders werden. So deuteten Kommentatoren fast einhellig das unerwartet klare Ergebnis der Parlamentswahl. Zwei Jahre nach dem Doppelmord an dem Journalisten Ján Kuciak und seiner Verlobten, der den jungen EU-Staat in eine tiefe Demokratiekrise gestürzt hatte, habe ...