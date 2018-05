"Die Sonne geht im Westen auf"

Beim EU-Gipfel in Thessaloniki im Jahr 2003 erhielten die Balkanstaaten ein feierliches Versprechen: Ihre Zukunft liege in der Europäischen Union. Am 6. Juni fallen endgültig die Würfel.

SN/AFP Premier Edi Rama ist von Beruf Künstler. Seine Zeichnungen wurden international ausgestellt.