Auf brutale Weise hat die Hamas israelische Zivilisten in den Gazastreifen entführt. Sie will einen Gefangenenaustausch.

Bei einer Demo in New York werden Bilder der Vermissten gezeigt.

Der Horror, den die Angehörigen der verschleppten und getöteten Israelis derzeit durchleben, ist kaum in Worte zu fassen. Josh Hantman, Sprecher der betroffenen Familien, betont, dass die vielen Angehörigen die Geschichten "über das Allerschlimmste, was Menschen überhaupt geschehen kann, in ...