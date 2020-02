Bernie Sanders gewinnt in New Hampshire mit einem knapperen Vorsprung als 2016. Sein Sieg hat politisch diesmal dennoch mehr Gewicht. Er ist nun der Favorit im Rennen um die Nominierung des demokratischen Präsidentschaftskandidaten.

Bernie Sanders lässt seine Anhänger in der Sportarena warten. Die stehen geduldig mit ihren blau-weißen "Bernie"-Schildern auf der Bühne. Doch der Kandidat möchte Gewissheit haben, bevor er zu ihnen spricht. Es wird eng bei den Vorwahlen in New Hampshire, die ...