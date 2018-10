Die Spione aus dem Aquarium

Der russische Militärgeheimdienst GRU wurde nicht nur im Fall Skripal bloßgestellt. Was verbirgt sich hinter dem Dienst, der zum wichtigen Akteur russischer Auslandspolitik geworden ist und auch vor Mord nicht zurückschreckt?

Ein meterhoher Zaun aus Metallstäben umgibt das Gelände. Eine gelbliche Betonmauer erhebt sich als Sichtschutz. Kameras, Flutlichter, verspiegelte Fenster. Es ist eine Hochsicherheitsanlage mitten in einem Moskauer Wohngebiet. Ein Mädchen führt hier seinen Hund spazieren, Großmütter schieben ihre Enkel im Kinderwagen an dem verglasten Komplex entlang. Hinter der grauen Fassade befindet sich das Hauptquartier des russischen Militärgeheimdienstes GRU. "Aquarium" nennen die Russen den Bau, der so deplatziert wirkt zwischen den Plattenbauten und Spielplätzen im Nordwesten der Stadt.