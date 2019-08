Auf dem G7-Gipfel in Biarritz konnte Gastgeber Emmanuel Macron in der Rolle als internationaler Vermittler glänzen. Doch ob die zahlreichen Differenzen dauerhaft überbrückt werden können, muss sich erst zeigen.

Unter der Sonne von Biarritz wirkt es beinahe so, als seien manche der bisher so akuten Krisen, die die Welt erschüttern, gar nicht mehr so unlösbar, solange man sie nur mit gutem Willen und ebenso guter Laune angeht. Das wollte ...