Die Superreichen wollen raus aus China

Nach der Wiederwahl von Xi Jinping sollen Tausende Pläne zur Auswanderung wälzen. Unbemerkt geht das nicht vonstatten.

Der Regisseur Feng Xiaogang ist ein berühmter Mann in China, er ist Chinas Antwort auf Steven Spielberg. Kein Wunder also, dass er nicht unbeobachtet herumreisen kann. Vor wenigen Tagen war Feng Xiaogang auf Weibo, dem chinesischen Twitter-Klon, zu sehen, wie er Freunde vor seiner angeblichen Villa in Los Angeles verabschiedet. Der Shitstorm ließ nicht lange auf sich warten, der Star sei in die USA geflüchtet, lautete die millionenfache elektronische Anklage.

Ein paar Tage zuvor erwischte es Zhang Yimou, ...