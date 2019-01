Die Taliban kehren zurück

Im Afghanistan-Konflikt zeichnet sich eine Einigung zwischen den USA und den Gotteskriegern ab. Ausländische Truppen sollen abziehen. In Kabul geht die Angst um.

Bis zu 130.000 Soldaten aus 48 Staaten waren bis Ende 2014 in Afghanistan stationiert. Vor vier Jahren wurde der Großteil abgezogen. Rund 14.000 vor allem amerikanische Soldaten sind noch im Einsatz. Aber auch deren Tage scheinen gezählt.

Knapp 18 Jahre nachdem der Westen im Rahmen seines "Kriegs gegen Terror" die Taliban aus Kabul vertrieben hat, ist eine Einigung zwischen den Gotteskriegern und Washington nahe. Kernstück der Vereinbarung, die den Taliban die Rückkehr in die Hauptstadt ermöglichen könnte: Alle ausländischen Soldaten sollen innerhalb von 18 Monaten nach Unterzeichnung des Abkommens abziehen.

"Noch ist nichts endgültig vereinbart", sagte US-Sonderbeauftragter Zalmay Khalilzad am Montag nach einem sechstägigen Verhandlungsmarathon mit Vertretern der Taliban in Katars Hauptstadt Doha. "Wir haben einen Entwurf des Rahmenwerks, das noch ausgearbeitet werden muss, bevor es eine Vereinbarung wird", erklärte er. Von den islamistischen Taliban gebe es eine Zusage, dass Afghanistan niemals wieder eine Plattform für "internationale Terrorgruppen oder Individuen" werde.

Die USA stellen noch eine wesentliche Bedingung: Einem Truppenabzug muss ein Waffenstillstand vorausgehen. Derzeit wird am Hindukusch noch heiß gekämpft: Seit 2014 verloren die afghanischen Sicherheitskräfte laut Angaben der Regierung in Kabul 45.000 Mann, ein Siebtel ihrer Stärke.

Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 25. Februar geplant. Wieder nicht mit am Tisch sitzen wird die afghanische Regierung. Bisher verhandeln die Taliban ausschließlich mit den USA, die sie als dominierende Schutzmacht der Regierung von Präsident Aschraf Ghani ansehen. Der forderte am Montag in einer TV-Ansprache die Taliban zu direkten Friedensgesprächen auf.

Neben Ghanis Regierung dürfte auch Indien große Einwände gegen das angestrebte Abkommen haben. Der Konflikt in Afghanistan galt Delhi seit 2001 als Garantie, den Nachbarn und Erzfeind Pakistan politisch und militärisch einzuengen. Tatsächlich machen die Generäle in Pakistan keinen Hehl aus ihren Prioritäten: Sie wollen nach Jahren der Unsicherheit entlang der Grenze zu Afghanistan endlich Ressourcen frei machen. Rund drei Viertel von Pakistans Landstreitkräften sind entlang der afghanisch-pakistanischen Grenze gebunden.

Die Militärführung der Atommacht Pakistan will ihre Aufmerksamkeit lieber wieder dem Erzfeind, der benachbarten Nuklearmacht Indien, widmen.

Widerstand gegen den Khalilzad-Deal kommt auch aus den Reihen der Taliban selbst. Unter den Kommandeuren gibt es viele Kämpfer, die während der vergangenen Jahre dem verstärkten Einfluss radikaler islamistischer Ideen ausgesetzt waren. Sie glauben weiter an eine Chance, Kabul militärisch in die Knie zu zwingen. Manche Experten hegen Zweifel, ob die junge Kommandeursgeneration der Taliban gewillt ist, altehrwürdigen Mullahs wie Abdul Ghani Baradur zu folgen.

Der Mitgründer der Taliban-Bewegung im Jahr 1994 wurde von Pakistan nach zehnjähriger Haft freigelassen, um die Verhandlungen mit den USA zu steuern. Er war damals hinter Gitter gesetzt worden, um Annäherungsversuche an Kabul zu unterbinden. Doch die Zeiten haben sich geändert. Nach einer dreitägigen Feuerpause im Sommer 2018 wurde deutlich, dass viele Taliban-Kämpfer ebenso kriegsmüde sind wie nahezu alle anderen Afghanen.

Trotz des Widerstands sind Beobachter mehr als zuversichtlich, dass bis zum Sommer ein Abkommen stehen wird, das auch den gegenwärtig größten Auslandseinsatz der deutschen Bundeswehr mit knapp 1000 Soldaten in Afghanistan beenden würde. Der Grund: Trump will bis zur nächsten Präsidentschaftswahl unbedingt den längsten Krieg der USA zu den Akten legen.

In Kabul freilich packen die ersten Bewohner ihre Koffer. Sie wollen weg sein, bevor die Taliban wieder in der Hauptstadt auftauchen. Ein Deal mit den USA, so steht zu erwarten, wird eine neue Flüchtlingswelle auslösen. "Ich kenne die Talibs", sagt der 63-jährige Hekmat Shah, "noch mal will ich das mir und meiner Familie nicht zumuten."

Quelle: SN