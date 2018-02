Die Taliban sollen IS-Milizen bremsen

Das ist zumindest der jüngste Plan des Irans und Russlands in Afghanistan. Doch das neue geopolitische Spiel am Hindukusch begünstigt bloß die radikalen Kräfte. Von Stabilität ist keine Spur mehr.

Die bestätigten Informationen schlugen bei westlichen Geheimdiensten ein wie eine Bombe: Der Iran, der Afghanistans Talibanmilizen lange Zeit auf Distanz gehalten und nur minimal unterstützt hat, liefert seit Mitte 2017 plötzlich brandneue Waffen iranischer Herstellung an die radikalislamischen Milizen. Der Grund, so vermuten Experten, ist: Teheran befürchtet, dass die Terrorgruppe "Islamischer Staat" (IS) am Hindukusch weiter erstarkt; es traut den Taliban am ehesten zu, die IS-Gruppen wirksam zu bekämpfen.