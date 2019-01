Die USA sind dabei, ihre Verbündeten in Afghanistan im Stich zu lassen. Wie das Weiße Haus die Regierung in Kabul ausbremst.

Der Vertreter der Taliban sagte ab. Man sei zwar bereit, mit den USA weiter über ein Ende des Konflikts zu sprechen, erklärte er am Dienstag. Das Treffen würde freilich keinesfalls in Saudi-Arabien oder den Vereinten Arabischen Emiraten stattfinden. "Diese beiden Länder wollen die Regierung in Kabul miteinbeziehen", hieß es. Und "das weisen wir zurück".