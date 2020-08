Der Streit um die geplanten Bohrungen der Türkei im Mittelmeer eskaliert. Athen beantragt eine Dringlichkeitssitzung der EU-Außenminister.

Nach den Erdgas-Forschungen vor der griechischen Insel Kastelorizo will die Türkei demnächst weiter westlich nach Öl und Gas suchen. Das kündigte Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Ankara an. Ende August werde die Regierung Konzessionen für "alle ...