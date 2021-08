Die Türkei setzt auf Grenzzäune und Diplomatie

Stabilität in der Region will Ankara gemeinsam mit Pakistan erreichen. Afghanische Flüchtlinge werden gestoppt.

Der vorerst letzte Flug der Turkish Airlines aus Kabul landete schon am Montag in Istanbul. Mit einer Boeing 777 wurden 324 türkische Staatsangehörige aus Afghanistan ausgeflogen. Derweil versuchen verzweifelte afghanische Flüchtlinge, auf dem Landweg in die Türkei zu gelangen.

An der türkisch-iranischen Grenze zieht sich mittlerweile eine drei Meter hohe Betonmauer wie ein weißes Band durch die karge Berglandschaft. Bautrupps der staatlichen Wohnungsbaufirma Toki arbeiten mit Hochdruck an der Verlängerung des Sperrwerks. Es soll besonders neuralgische Abschnitte der ...