Die Türkei will den Betrieb am Flughafen Kabul sichern

Verhandlungen mit den Taliban laufen. Die aber wollen die Oberhand auf dem militärischen Teil des Geländes behalten.

Es führe "überhaupt kein Weg vorbei an Gesprächen mit den Taliban", sagte der deutsche Außenminister Heiko Maas am Dienstag bei seinem Besuch in Katar. Die Türkei ist schon weiter. "Wir hatten unsere ersten Gespräche mit den Taliban, sie dauerten dreieinhalb Stunden", enthüllte Staatschef Recep Tayyip Erdoğan schon vergangenes Wochenende. "Wenn nötig, werden wir weitere Verhandlungen führen."

Die Türkei will die Zukunft Afghanistans maßgeblich mitbestimmen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sieht Ankara gar in einer "Schlüsselrolle". Erdoğan hört das gern. Er ...