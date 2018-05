Die türkische Lira stürzt weiter ab

Erdogan und seine AKP-Regierung lassen das Land in eine Währungskrise schlittern.

Es war keine gute Woche für die türkische Lira: Am Mittwoch verlor sie gegenüber Dollar und Euro zeitweilig mehr als fünf Prozent ihres Wertes. Damit beschleunigt sich der seit Monaten anhaltende Kurssturz der türkischen Währung.

In den zurückliegenden zwölf Monaten hat die Lira gegenüber dem Dollar mehr als ein Drittel ihres Werts verloren. Gründe sind zwar auch die Zinswende in den USA und der stärkere Dollar. Dadurch verlieren Anlagen in Schwellenländern wie der Türkei an Reiz. Hauptursache des Absturzes der Lira ist aber die Sorge vor drohender Instabilität in der Türkei, deren Wirtschaft nach künstlich angefachtem Rekordwachstum eine harte Landung bevorstehen könnte.