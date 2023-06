Die Ukraine blickt in die Zukunft

In London läuft eine Konferenz für den Wiederaufbau der Ukraine. Im Fokus standen Investitionen durch Unternehmen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj war via Video zugeschaltet.

Es dürfte die größte Konferenz sein, die in diesem Jahr in London stattfindet, und auch jene mit dem größten Sicherheitsaufgebot. Schon am frühen Mittwochmorgen war das Gelände um das Hotel Intercontinental im Stadtteil Greenwich weiträumig abgesperrt worden. Bei der zweitägigen Ukraine Recovery Conference trafen sich Regierungsvertreter, NGOs und Unternehmen, um darüber zu diskutieren, wie das Land nach dem Angriffskrieg durch Russland wiederaufgebaut werden kann.

Schätzungen der UN zufolge wurden seit dem 24. Februar 2022 mehr als 1,5 Millionen ...