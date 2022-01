Die Ukrainer starten furchtlos in das Jahr

Der Aufmarsch Moskaus beeindruckt nur wenig. Viel wichtiger ist den meisten der Kampf gegen Korruption.

Wie fühlt es sich an zwischen Hammer und Amboss? So könnte man die Menschen in der Ukraine fragen und vor allem ihren Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Denn an den Grenzen des Landes sind rund 100.000 russische Soldaten aufmarschiert. Und dass der russische Präsident Wladimir Putin nach der Krim-Annexion 2014 weitere "Expansionsgelüste" hegt, davon sind viele westliche Politiker überzeugt. "Wir rechnen damit, dass sie mehr Truppen nach vorn verlegen wollen", sagt Julianne Smith, US-Botschafterin bei der NATO. Das Bündnis will Härte zeigen. ...