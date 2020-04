Die UNO - so schwach und doch so stark

Globales Regieren muss gelingen. Vor 75 Jahren begann die Konferenz, die zur Gründung der Vereinten Nationen führte. Heute zeigt die Coronakrise, wie sehr der Menschheit eine wirkliche "Weltregierung" fehlt. Und doch: Ohne UNO wäre alles noch viel schlimmer.

In einer Weltkrise wie jetzt hilft nur globale Solidarität weiter. Aber in der aktuellen Pandemie geschieht genau das Gegenteil: Der Reflex "Die eigene Nation zuerst" dominiert; eine effektive weltumspannende Kooperation kommt kaum in Gang. Auch die Vereinten Nationen zeigen sich ...