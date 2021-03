Die UNO - Vorbild und Beschützerin

Die Präsenz von UNO-Soldatinnen zeigt besonders in patriarchalischen Gesellschaften Wirkung. Etwa im Südsudan, wo derzeit 800 im Einsatz sind.

Bindeshwari Tanwar ist Ehefrau, Mutter eines Buben - und seit Kurzem als Friedenssoldatin im Südsudan stationiert. Am Fuße des Himalayas in eine Militärfamilie geboren, ist die Inderin überzeugt, dass sie als Frau in der jüngsten Nation der Welt einen Unterschied bewirken kann. "Ich stamme ebenfalls aus einer patriarchalischen Gesellschaft. Wie im Südsudan gab es Geschlechterrollen, in denen viele von uns großgezogen wurden." Unter anderem, um darauf einzugehen, setzt die UNO-Mission im Südsudan auf Female Engagement Teams. Elf solcher Truppen, die ...