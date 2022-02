Die unrühmliche Rolle der Schweiz

Die Schweiz ist ein wichtiger Finanzplatz für Russland. Zum Ärger der EU-Staaten wollte sie die Sanktionen gegen Russland zunächst nicht mittragen. Am Montag kam dann die Wende.

Nach langem Zögern schließt sich die Schweiz den EU-Sanktionen gegen Russland nun doch vollumfänglich an. "Einem Aggressor in die Hände zu spielen, ist nicht neutral", sagte der Schweizer Außenminister und amtierende Bundespräsident Ignazio Cassis am Montag bei einer Pressekonferenz in Bern. Die Maßnahmen beinhalten Finanzsanktionen gegen die russische Staatsführung rund um Präsident Wladimir Putin. Vermögen russischer Personen und Unternehmen im Land wurden sofort gesperrt. Und gegen fünf mit dem Kreml eng verbundene Oligarchen, die in der Schweiz im Finanz- und ...