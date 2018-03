"Die USA bleiben auf der Weltbühne präsent"

Amerika fühle sich weiterhin dem Schutz Europas verpflichtet, betont Botschafter Eugene Young im SN-Gespräch.

Die Vorstellung, dass sich die USA von der Weltbühne zurückziehen, weist Eugene Young als ganz und gar unzutreffend zurück. Amerika bleibe präsent, es engagiere sich in vielen Teilen der Welt, sagt der Diplomat, der derzeit die US-Botschaft in Wien leitet. Präsident Donald Trump habe mehrfach betont, dass seine Devise "America first" nicht "America only" oder "America alone" bedeute. Kein Land könne ja im 21. Jahrhundert "die Welt verlassen".