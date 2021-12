Die USA stehen vor einem Omikron-Blizzard

In New York werden die Broadway-Shows abgesagt. Zu viele Musiker und Darsteller sind krank.

Auf dem Times Square dürfen zu Silvester statt der üblichen Anzahl an Zuschauern von mehr als einer Million nur 15.000 geimpfte Menschen mit Masken feiern. Das Neujahrskonzert der Rockband Phish am Madison Square Garden ist auf April verschoben. Zum Jahreswechsel in New York bilden sich keine Schlangen vor den Ticketschaltern der Broadway-Theater, sondern vor den Corona-Teststationen. Praktisch alle Hotels, die üblicherweise zu dieser Zeit ausgebucht sind, haben Zimmer frei. Selbst für die Premiere von Verdis "Rigoletto" am Silvesterabend in der ...