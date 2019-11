Die USA vollziehen Kehrtwende in Nahost

Israelische Siedlungen in besetzten Gebieten nicht mehr völkerrechtswidrig: Außenminister Mike Pompeo kündigt das Ende der amerikanischen Rechtspositionen an, die Republikaner und Demokraten vier Jahrzehnte lang vertreten haben. Wahlpolitische Motive in Israel und den USA stehen hinter dieser Entscheidung.

SN/AP US-Außenminister Mike Pompeo verkündet neue Position Washingtons zu den israelischen Siedlungen in den besetzten Gebieten in Nahost.