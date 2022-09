"Die Verfassung katapultiert Chile ins 21. Jahrhundert"

SN-Korrespondent Klaus Ehringfeld sprach mit Elisa Loncón, die als Präsidentin der Verfassunggebenden Versammlung den Entwurf des neuen Grundgesetzes von Chile mitprägte. Sie ist trotz schlechter Umfragen optimistisch, dass die Chileninnen und Chilenen ihn am Sonntag annehmen werden.

Elisa Loncón (59) saß der Verfassunggebenden Versammlung vor. Die Mapuche-Urbewohnerin ist Feministin und Hochschullehrerin.

Frau Loncón, warum scheint eine Mehrheit der Chilenen am Sonntag die Verfassung ablehnen zu wollen? Ist das Projekt gefährdet? Nein, ich glaube nicht, dass es in Gefahr ist. Ich gehe davon aus, dass der Vorschlag angenommen wird. Die Chilenen und Chileninnen sind sich bewusst, um was es geht. Um das Ende der Pinochet-Diktatur und die Verteidigung der Errungenschaften und Forderungen des sozialen Aufstands von ...