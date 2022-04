Die vergessenen Kriegshöllen dieser Welt

Nicht nur die Ukraine brennt. Mit Ausnahme von Australien lodern auf allen Kontinenten blutige Kampffeuer. Hinschauen hilft allemal.

Bisweilen tut sich das Fenster zu einem Frieden über Nacht auf. So geschehen zwei Mal in den vergangenen zwei Wochen. Zunächst verkündeten am 25. März die Kriegsparteien in der nordäthiopischen Provinz Tigray eine Waffenruhe. Und nicht minder überraschend haben vor einer Woche die Rivalen im Jemen eine zumindest zweimonatige Feuerpause beschlossen. Am Formel-1-Rennwochenende zuvor noch hatten die vom Iran gestützten Huthi-Rebellen im saudischen Dschidda ein Öllager des staatlichen Aramco-Konzerns in Brand gesteckt.

Es war ein Wirkungstreffer. Die von ...