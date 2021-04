Die Vermissten von Mexiko

85.000 Menschen gelten in Mexiko als vermisst. Die Polizei tut wenig dafür, sie zu finden. Denn sie macht gemeinsame Sache mit der Mafia.

Die kleine Julia Isabella hatte Glück - mehr als ihre Angehörigen. Das 18 Monate alte Mädchen wurde am Donnerstag in einem kleinen Dorf im Bundesstaat Jalisco gefunden, wo es achtlos, aber lebend auf einem Feld abgelegt worden war. Seit dem 24. März galt das Baby als vermisst. Von ihren Eltern, ihrer Tante und ihrem neunjährigen Cousin fehlt allerdings weiter jede Spur. Die Familie war auf dem Rückweg von ihrem Osterurlaub in Mexiko-Stadt. Doch in ihrem Heimatort Guadalajara, der Hauptstadt des ...