Die verschwundenen Kinder der Ukraine

Tausende ukrainische Kinder leben getrennt von ihren Eltern in Russland. Die NGO Save Ukraine konnte einige zurückbringen. Doch das Ankommen fällt ihnen schwer.

Olha Saporoschenko erinnert sich an den schlimmsten Moment in sechs Monaten Trennung von ihren Kindern. Ihre älteste Tochter Daiana, 14 Jahre alt, meldete sich am Handy aus dem Kinderlager Luchystiy auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim. "Mama, sie sagen, ...