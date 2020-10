Die vielen Wandlungen des Recep Tayyip Erdogan

Der türkische Präsident ist aus der EU-Politik nicht wegzudenken. Wer ist dieser Mann, der seit 17 Jahren die Brüsseler Agenda mitbestimmt?

In Brüssel ist er ein seltener Gast. Und doch beschäftigt er fast jeden EU-Gipfel auf die eine oder andere Art, so auch diesmal. Man sei an einem Wendepunkt angelangt, meinte EU-Außenbeauftragter Josep Borrell. Das Kriegsgetöse des türkischen Präsidenten im östlichen Mittelmeer um Gas- und Ölvorkommen lässt sich nicht mehr schönreden.

Recep Tayyip Erdoğan, 66 Jahre alt, bekannt für seinen Jähzorn, bewundert und verhasst, seit 2003 Präsident der Türkei, war nicht immer der ungemütliche Nachbar. Er hat viele Wandlungen ...