Die vierte Begegnung

Bei seinem Treffen mit Wladimir Putin kann Bundeskanzler Sebastian Kurz mit einem Schönwettergipfel rechnen.

Der Anlass strotzt vor Symbolkraft. Heute eröffnen Bundeskanzler Sebastian Kurz und Präsident Wladimir Putin im Sankt Petersburger Eremitage-Museum die österreichisch-russische Ausstellung "Kaiserliche Metropolen St. Petersburg - Wien". In der russischen Übersetzung ist von "imperialen Hauptstädten" die Rede - diesen Status beansprucht Russland wieder, während Österreich ihn zumindest einmal hatte.

Kurz und Putin treffen einander in Petersburg heuer schon das vierte Mal. Es ist ein vollwertiger bilateraler Gipfel, die beiden Politiker werden strittige internationale Fragen wie den Krieg in Syrien und den ungelösten Ukraine-Konflikt diskutieren, ebenso das Verhältnis, Russlands zur EU, wo Wien für ein Jahr die Ratspräsidentschaft innehat. Die Reise ist mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker abgestimmt, das Büro von EU-Ratspräsident Donald Tusk wurde informiert.