Die vierte Welle spült Urlaubsträume fort

In ganz Spanien steigen die Coronazahlen. Auf den Balearen sind sie so hoch wie noch nie.

An Mallorcas berühmtestem Sandstrand, der Playa de Palma, sonnen sich dieser Tage Tausende Urlauber. Kleine Wellen rollen ans Ufer. Kinder plantschen im badewannenwarmen Wasser. Kein Wölkchen am blauen Himmel. Die Palmen wiegen sich an der dahinterliegende Meerespromenade im leichten Wind.

Wochenlang hatte es so ausgesehen, als sei auf Mallorca, der meistbesuchten Urlaubsinsel Europas, wieder die Normalität eingezogen. Doch plötzlich trübt die Coronapandemie wieder die Hoffnungen auf einen sorgenfreien Sommer: Die Infektionszahlen explodieren im Ferienparadies.

...