Die Visite des Papstes in Chile ist umstritten

Franziskus stellt das Schicksal der Ureinwohner in den Vordergrund.

Nach Brandanschlägen und Bombendrohungen auf Kirchen kurz vor der Ankunft von Papst Franziskus in Chile hat die Regierung die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Große Polizeiaufgebote sichern die drei Städte Santiago, Temuco und Iquique, die der Papst zwischen heute, Montag, und Donnerstag besuchen wird, bevor er weiter nach Peru reist. Vor allem die Messe am Dienstagvormittag im O'Higgins-Park in der Hauptstadt Santiago gilt als Risikoveranstaltung, da dort 400.000 Menschen erwartet werden.