Die Vizepräsidentin der USA - eine schlechte Chefin?

Kein gutes Jahr für Kamala Harris: Ihre Umfragewerte sind im Keller und nun wird Kritik an ihrem Führungsstil laut.

Für einen kurzen Moment leitete Kamala Harris die Geschicke der USA: Als Präsident Joe Biden am 19. November sich einer Darmspiegelung unter Narkose unterzog, übernahm die Vizepräsidentin sein Amt. Lange wurde Harris als eine Nachfolgerin Bidens gehandelt, der angekündigt hatte, nur für eine Amtszeit zur Verfügung zu stehen. Doch mittlerweile sind die Umfragewerte der ersten Vizepräsidentin im Weißen Haus so schlecht wie die von Biden. Noch vor einem Jahr gaben 53 Prozent der US-Amerikanerinnen und -Amerikaner an, ein positives Bild ...