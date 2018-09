Die Volkspartei stellt sich auf

Beim Treffen der Europäischen Volkspartei in Wien wirkte die Fraktion schon bereit für den Europawahlkampf. Obwohl die Kandidaten für die Listen noch gar nicht fix sind.

Wird Othmar Karas bei der Europawahl im kommenden Mai als Spitzenkandidat für die ÖVP antreten oder mit eigener Liste? Eine Antwort auf diese Frage gab Parteichef und Bundeskanzler Sebastian Kurz wenig überraschend auch gestern, Donnerstag, nicht. Beim Treffen der Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) in Wien deutete aber einiges darauf hin, dass Karas an der Spitze der ÖVP in den Wahlkampf ziehen könnte. "Sie haben hier die wichtigsten Player der EVP erlebt", sagte Kurz auf die Frage, ob mit Manfred Weber und Othmar Karas die deutschsprachigen Spitzen für die Wahl anwesend seien.