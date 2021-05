Die Waffen ruhen, der Konflikt bleibt

Im Nahostkonflikt gilt nun eine Waffenruhe. Die Menschen in Israel und Gaza können wieder aufatmen - aber für wie lange?

Auch am Morgen nach Israels Waffenruhe mit der islamistischen Hamas im Gazastreifen klingen die Sirenen der Krankenwagen in Tel Aviv noch anders als sonst. Während des elftägigen Schlagabtauschs mit den militanten Palästinensern war ihr Klang bewusst geändert worden - denn die normalen Sirenen sind dem Raketenalarm zu ähnlich. Auch die Schulen am Rande des Gazastreifens blieben am Freitagmorgen noch geschlossen, während andere Beschränkungen aufgehoben wurden. Noch bleibt die Lage explosiv.

Mehr als 4300 Raketen haben militante Palästinenser seit 10. Mai auf israelische Ortschaften und Städte abgefeuert - binnen elf Tagen fast so viele wie während der 51 Tage des dritten Gaza-Kriegs 2014. Dies veranschaulicht die große Intensität der Angriffe. Auch die mehr als tausend israelischen Luftangriffe im Gazastreifen haben dort verheerende Zerstörungen angerichtet.

Wie lautet die erste Bilanz nach der Waffenruhe? Nach Ansicht des israelischen Journalisten Avi Issacharoff hat "dieser Krieg zwei Sieger: die Hamas, die die palästinensische und arabische Agenda erobert hat, und den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, den die Hamas vor der Absetzung gerettet hat". Unter dem Eindruck des Schlagabtauschs waren Bemühungen von Gegnern Netanjahus gescheitert, eine alternative Koalition zu schmieden, die sich auf eine kleine arabische Partei stützt.

Issacharoff sieht auch zwei Hauptverlierer der neuen Gewaltrunde: "Die Bürger Israels und die Palästinenser in Gaza." Die Hamas habe es zudem geschafft, Unruhen zwischen jüdischen und arabischen Israelis zu verursachen.

Es ist bereits Israels vierter Waffengang dieser Größenordnung mit der Hamas seit Ende 2008. Nach jedem Schlagabtausch hat es die militante Palästinenserorganisation mit iranischer Hilfe binnen weniger Jahre geschafft, ihr Waffenarsenal neu aufzubauen. Auf Dauer ist Ruhe wohl nur im Rahmen einer umfassenden Friedensregelung denkbar.

Aber kann man mit der Hamas überhaupt verhandeln? "Sie erkennen Israel nicht an, sie wollen keinen Friedensprozess", sagt der ehemalige Chef des israelischen Militärgeheimdienstes Amos Jadlin.

Netanjahu kündigte nach der Waffenruhe "neue Spielregeln" gegenüber der Hamas an. Auf jeden Angriff mit Raketen, Brand- oder Sprengballons werde man sofort in aller Härte reagieren.

Jadlin sieht das ähnlich, beschwört aber gleichzeitig die Vision eines "großen Deals" mit der Hamas: "Lasst uns Gaza wiederaufbauen, es in etwas wie Singapur verwandeln, mit null militärischer Aufrüstung. Ich frage mich, ob das mit der Hamas denkbar ist."

Jadlin rät Israels Regierung auch zu einer Verbesserung der Beziehungen mit der gemäßigteren Palästinenserführung in Ramallah. Anders als sein Amtsvorgänger habe Netanjahu eine sehr harte Position zu Präsident Mahmud Abbas eingenommen. Der Hamas habe er dagegen erlaubt, auch mit Hilfsgeldern aus Katar einen "Ministaat" zu bauen. So habe Netanjahu, dem die innerpalästinensische Spaltung in die Hände spielte, Fortschritte in Richtung einer Zwei-Staaten-Lösung verhindern wollen. Man müsse nun einen neuen Versuch zu einer Lösung des Konflikts unternehmen: "Ich will nicht einen Staat, ich will zwei Staaten", sagt Jadlin. Nur so könne Israel jüdisch und demokratisch bleiben.

Die Rolle der Vermittler: So kam es zur Waffenruhe in Nahost

Sechs Telefonate in elf Tagen brauchte US-Präsident Joe Biden, um Israels Premier Benjamin Netanjahu davon zu überzeugen, dass eine weitere Eskalation der Gewalt in Gaza nicht im Interesse Israels liegen kann. Das letzte Mal sprach Biden am Donnerstag kurz vor seiner eilig arrangierten Rede aus dem Weißen Haus mit dem israelischen Ministerpräsidenten. Der erzielte Waffenstillstand sei das Ergebnis "stiller und hartnäckiger Diplomatie" gewesen, sagt der Präsident anschließend.

"Wir haben intensive Diskussionen auf höchster Ebene, sprichwörtlich Stunde für Stunde mit Ägypten, der Palästinensischen Selbstverwaltung und anderen Ländern im Mittleren Osten geführt", erklärte Biden. Er achtete bei seiner Rede darauf, beiden Positionen eine Stimme zu geben. Während er das Recht Israels bekräftigte, sich gegen Raketenangriffe der Hamas zu verteidigen, betonte er den Anspruch der Palästinenser auf bessere Lebensbedingungen.

Die USA machten beiden Seiten Zusagen, um den Waffenstillstand zu ermöglichen. Israel erhält Hilfe, das von Barack Obama zuerst bereitgestellte Raketenabwehr-System "Iron Dome" zu erneuern. Die Palästinenser in Gaza sollen ihrerseits massive Wiederaufbauhilfe erhalten, die an der Hamas vorbei geleitet werden soll.



Für seine Bemühungen bei der Vermittlung der Waffenruhe im Gaza-Konflik hat Benjamin Netanjahu sich am Freitag bei dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi bedankt. Al-Sisi habe eine wichtige Rolle bei der Wiederherstellung von Ruhe, Sicherheit und Stabilität in der Region gespielt, so Netanjahu auf Twitter.

Die Europäische Union hat nach dem Inkrafttreten der Waffenruhe ihre Unterstützung bei der Suche nach einer dauerhaften Friedenslösung angeboten. "Die Wiederherstellung eines politischen Horizonts für eine Zwei-Staaten-Lösung bleibt von größter Bedeutung", erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Freitag. "Die EU ist bereit, die israelischen und palästinensischen Behörden bei diesen Bemühungen uneingeschränkt zu unterstützen."

Nach den Worten Borrells wird die EU dafür auch den Austausch mit internationalen Partnern sowie ihr Engagement innerhalb des wiederbelebten Nahost-Quartetts ausbauen. Für ihren Beitrag zur Waffenruhe würdigte der Spanier explizit Ägypten, Katar, die Vereinten Nationen und die USA.