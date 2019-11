Noch nie zuvor gingen so viele Hongkonger zu einer Kommunalwahl. Drei Millionen Bürgerinnen und Bürger stimmten vorwiegend für prodemokratische Kräfte. Wie geht es nun weiter?

Der "demokratische Tsunami" brach am Montagmorgen über Hongkong herein. Nach Auszählung der Stimmen bei der Bezirksratswahl lagen sich die Menschen auf den Straßen in den Armen, jubelten und ließen Sektkorken knallen. In vielen Wahllokalen brachen Sprechchöre mit "Befreie Hongkong - ...