Die wichtigsten Fragen und Antworten: US-Repräsentantenhaus stimmt über Amtsenthebung Trumps ab

Im US-Repräsentantenhaus steht am Mittwoch eine historische Abstimmung an. Aller Voraussicht nach wird nun offiziell ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump eingeleitet. Nur Stunden davor lässt Trump in einem sechsseitigen Brief an die Frontfrau der Kongresskammer Dampf ab. Ein Überblick über die wichtigsten Fakten zum Impeachment.

Das Repräsentantenhaus wird am Mittwoch aller Voraussicht nach das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump beschließen. Der Prozess selbst soll im Jänner im Senat beginnen. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:



Wieso wird der Mittwoch ein historischer Tag in den USA?

Mit dem heutigen Mittwoch kommt das Impeachment gegen Trump in die heiße Phase. Das Repräsentantenhaus wird ab 15 Uhr (MEZ) zunächst über das Amtsenthebungsverfahren debattieren. Am Ende wir die Kammer des Kongresses darüber abstimmen, ob ein Impeachment-Verfahren eingeleitet wird. Für die Debatte sind rund sechs Stunden angesetzt. Die Entscheidung könnte daher am Mittwochabend fallen.

Die Abgeordneten müssen mit einfacher Mehrheit für ein Amtsenthebungsverfahren stimmen. Weil die Demokraten im Repräsentantenhaus eine klare Mehrheit haben, gilt eine Anklageerhebung wegen der Ukraine-Affäre als sicher.

Es ist ein historischer Moment, da Trump erst der dritte Präsident in der US-amerikanischen Geschichte ist, gegen den ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wird. In der gleichen Situation waren vor ihm Andrew Johnson (1868) und Bill Clinton (1998). Richard Nixon ist 1974 einem Impeachment aufgrund des Watergate-Skandals entgangen - er trat vorher zurück.



Wie geht das Prozedere nach dem Impeachment im Repräsentantenhaus weiter?

Das eigentliche Amtsenthebungsverfahren wird im Senat geführt, der in diesem Fall die Rolle eines Gerichts einnimmt. Wie genau das Verfahren dort ausgestaltet wird - ob kurz und knapp oder mit ausführlichen Zeugenanhörungen - ist bislang noch Gegenstand von Diskussionen.

Grundsätzlich gilt: Der Oberste US-Richter John Roberts hat den Vorsitz, die Senatoren sind die Jury, Vertreter des Repräsentantenhauses die Ankläger. Anwälte des Präsidenten übernehmen Trumps Verteidigung. Eine der zentralen Fragen wird sein, ob Zeugen vorgeladen werden - und wenn ja, welche.

Der demokratische Minderheitsführer Chuck Schumer fordert, dass im Senat vier Schlüsselzeugen befragt werden, unter ihnen Trumps amtierender Stabschef Mick Mulvaney und der frühere nationale Sicherheitsberater John Bolton. Sie hatten die Aussage während der Impeachment-Untersuchung im Repräsentantenhaus verweigert. Schumer verlangt auch die Herausgabe von bislang zurückgehaltenen Dokumenten zur Ukraine-Affäre.



Wie wahrscheinlich ist, dass Donald Trump tatsächlich sein Amt abgeben muss?

Eine Amtsenthebung Trumps gilt als nahezu ausgeschlossen. Der Prozess im Senat ist für den Präsidenten gewissermaßen ein Heimspiel, denn im Oberhaus haben seine Republikaner eine Mehrheit von 53 der 100 Sitze. Für eine Amtsenthebung Trumps wäre dort eine Zweidrittelmehrheit von 67 Stimmen nötig. Dafür müssten sich mindestens 20 Republikaner auf die Seite der Demokraten schlagen, was höchst unwahrscheinlich ist. Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, sagte zuletzt dem Sender Fox News: "Es gibt keine Chance, dass der Präsident des Amtes enthoben wird."



Was steht in dem Brief von Trump an Oppositionsführerin Nancy Pelosi?

Tiefe Einblicke in seine Gefühlswelt kurz vor dem Impeachment-Votum hat Donald Trump selbst gewährt - mit einem öffentlichen Wutbrief an Oppositionsführerin Nancy Pelosi. Auf sechs Seiten voller wüster Beschimpfungen ließ der US-Präsident seinem Ärger freien Lauf:

Er kehrte die gegen ihn gerichteten Anschuldigungen um und warf den Demokraten unter anderem Machtmissbrauch vor. "Indem Sie mit Ihrem ungültigen Impeachment fortfahren, verletzen Sie Ihre Amtseide, brechen Sie Ihre Treue zur Verfassung und erklären Sie der amerikanischen Demokratie offen Krieg", wetterte er. Ihm seien in dem Prozedere grundsätzliche Verfahrensrechte verwehrt worden. "Den Beschuldigten bei den Hexenprozessen von Salem wurde ein faireres Verfahren gewährt." Im Jahr 1692 hatten in Salem im US-Staat Massachusetts berüchtigte Prozesse begonnen, bei denen zahlreiche Menschen der Hexerei beschuldigt wurden. 19 Unschuldige wurden gehängt. Pelosis Reaktion auf das Schreiben fiel knapp aus: Der Brief sei "lächerlich" und "wirklich krank", sagte sie am Dienstag (Ortszeit). Hier können Sie den Brief nachlesen (auf Englisch).



Welche Auswirkungen könnte das Impeachment auf den Wahlkampf 2020 haben?

Impeachment hin oder her: Die meisten Republikaner und auch Trumps Kernwähler halten fest zum Präsidenten. Trumps Beliebtheitswerte sind zwar alles andere als rosig, haben sich seit Beginn der Affäre aber auch nicht nennenswert verändert. Zuletzt waren laut Umfragen sogar wieder mehr Wähler gegen ein Impeachment als dafür.

Trump scheint sich alles erlauben zu können - alles perlt an ihm ab wie an Teflon. Das war bei Vorwürfen sexueller Übergriffe gegen Frauen schon so und bei den Ermittlungen zu den mutmaßlichen russischen Einmischungen zugunsten Trumps in die Wahl 2016 auch.Der New Yorker Immobilienmogul hatte es vor drei Jahren selbst prophezeit: "Ich könnte mitten auf der Fifth Avenue stehen und jemanden erschießen, und ich würde keine Wähler verlieren."Trump hat immer wieder erklärt, das Vorgehen der Demokraten werde ihm für die Wahl 2020 sogar nutzen, weil er so seine Partei und seine Anhänger besser mobilisieren könne. Das hatten auch führende Demokraten befürchtet und deswegen lange vor einem Impeachment zurückgeschreckt.



Was wird dem Präsidenten zur Last gelegt?

Die Anklagepunkte lauten Machtmissbrauch und Behinderung der Ermittlungen im Kongress. Trump soll den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu Ermittlungen gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden von den Demokraten gedrängt haben, um die US-Präsidentschaftswahl 2020 zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Die Demokraten sehen ausreichend Belege dafür, dass Trump von der Ankündigung solcher Ermittlungen ein Treffen mit Selenskyj im Weißen Haus und die Freigabe von Militärhilfe für Kiew abhängig gemacht habe.

Als das herausgekommen sei, habe Trump alles daran gesetzt, die Ermittlungen des Repräsentantenhauses zu sabotieren. Trump streitet all das ab.

Der zweite Anklagepunkt lautet auf Behinderung des Kongresses bei der Untersuchung zur Ukraine-Affäre. Trump untersagte Zeugenaussagen von Schlüsselfiguren wie seinem Stabschef Mick Mulvaney und Außenminister Mike Pompeo. Außerdem hielt er wichtige Dokumente zurück.

