Die Zuversicht kehrt nach Lissabon zurück

Ein Blick nach Portugal zeigt, wovon wir träumen: Alle ziehen an einem Strang. Und das Leben nimmt wieder Fahrt auf.

Stellen Sie sich vor, Sie gehen in ein Café und niemand fragt nach einem Impfnachweis: ein Blick in die Kuchenvitrine und bestellen genügt. Es interessiert auch niemanden, wie Sie heißen und wo Sie erreichbar sind. Menschenmengen bereiten Ihnen kein mulmiges Gefühl mehr, Türen stehen offen und sind nicht tapeziert mit Zugangsregeln. Das Vertrauen in Umarmungen kehrt zurück. Was klingt wie eine ferne Erinnerung, ist in Portugal Realität.

98 Prozent der über Zwölfjährigen sind geimpft. Das ...