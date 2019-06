Diese drei sollen die SPD retten

Die bisherige Volkspartei SPD steckt in einer tiefen Krise: Die Umfragewerte sind im Keller - und keiner will die Führung in der Partei übernehmen. Was also tun? Eine Troika soll nun den Weg für einen Neuanfang bereiten.

SN/afp Hand in Hand geht die neue SPD–Spitze (von links): die Ministerpräsidentinnen von Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz, Manuela Schwesig und Malu Dreyer, sowie Hessens SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel.