Diese fatalen Folgen hat die Sprengung des Kachowka-Staudamms

Experten vergleichen den Dammbruch des Kachowsker Stausees mit dem Einsatz einer taktischen Atombombe. Die wirklichen Folgeschäden werden erst in Monaten absehbar sein. Aber schon jetzt erwartet man Millionen Klimaflüchtlinge.

Der Wasserspiegel fällt wieder. "Um 20 Zentimeter ist das Wasser in der Nacht gesunken", erklärte am Donnerstag Oleksandr Prokudin, Chef der ukrainischen Region Cherson. Am rechten Dnipro-Ufer stehe das Wasser im Durchschnitt bei einem Pegel von 5,38 Metern. Aber noch immer seien mehr als 3600 Häuser in 32 Ortschaften der Region Cherson überschwemmt.

Was aber schwerer wiegt: Auch der Wasserspiegel in dem beschädigten Stausee ist weiter gefallen. Er lag gestern nach ukrainischen Angaben bei 11,74 Metern. Ein Pegel, ...