Diese Frau regiert die kälteste Stadt der Welt

Sardana Awxentjewa überrascht mit ungewöhnlichen Entscheidungen. Gerade verkauft sie das Rathaus.

Ein Mädchen steht im Schnee. Die Kapuze des schwarzen Mantels über die helle Mütze gezogen, einen langen Schal vorn verknotet. Rundherum schaufeln Frauen und Männer vereisten Sand in die umherstehenden Eimer. Das Exekutivkomitee der Stadt soll an dieser Stelle entstehen, ein Bürgermeisteramt quasi.

Die Bewohner von Jakutsk, der kältesten Großstadt der Welt, knapp 5000 Kilometer östlich von Moskau, packen in den 1970er-Jahren mit an. Auch das Mädchen, das knapp 50 Jahre später in diesem Gebäude das Sagen haben ...