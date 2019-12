Diese prominenten Politiker sind 2019 verstorben

Mit Jacques Chirac ist einer der bedeutendsten französischen Politiker gestorben. Ein Überblick, welche prominenten Staatsmänner 2019 aus der Welt gegangen sind.

Jacques Chirac

Mehr als 40 Jahre bestimmte Jacques Chirac die Politik Frankreichs maßgeblich mit. Von 1995 bis 2007 zog er als Staatspräsident die Fäden im Élyséepalast. Außenpolitisch sprach der hochgewachsene Bonvivant mit der Vorliebe für herzhafte Speisen sich 2003 vehement gegen den Irak-Krieg der USA aus. Am 26. September 2019 starb er mit 86 Jahren.

SN/AP Der konservative Politiker hatte einen großen Einfluss auf Frankreich.

Mohammed Mursi

Als erster frei gewählter Präsident Ägyptens kam er 2012 an die Macht. Nach Massenprotesten stürzte ihn das Militär im Juli 2013. Seitdem saß er im Gefängnis. Mursi gehörte den islamistischen Muslimbrüdern an, die heute in Ägypten verboten sind. Er starb am 17. Juni 2019 mit 67 Jahren.

SN/APA (epa)/KHALED ELFIQI Mohammed Mursi wurde 2012 bei den ersten freien Präsidentschaftswahlen in Ägypten zum Staatspräsidenten gewählt.

Robert Mugabe

Der frühere Langzeitherrscher von Simbabwe hatte zeitlebens polarisiert. Im Jahr 2017 wurde er nach rund 37 Jahren an der Macht gestürzt. Mugabe hatte das verarmte südafrikanische Land zuletzt autoritär geführt. Er starb am 6. September mit 95 Jahren.

SN/APA/AFP/ANNA ZIEMINSKI Unter der Herrschaft Mugabes kam es zu schweren Menschenrechtsverletzungen in Simbabwe.

Beji Caid Essebsi

Der Politikveteran war der erste demokratisch gewählte Präsident Tunesiens. Nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Zine el-Abidine Ben Ali (1936-2019) wurde er Ende 2014 in freier Wahl zum Staatsoberhaupt gewählt. Schon 1942 kämpfte er für die Unabhängigkeit von Frankreich. Unter Tunesiens erstem Präsidenten Habib Bourguiba war er auch Außenminister. Essebsi starb am 25. Juli mit 92 Jahren.

SN/APA/AFP/FETHI BELAID Essebsi war weltweit einer der ältesten Präsidenten.

Li Peng

Der konservative Hardliner baute als Ministerpräsident (1987-1998) China zur Weltmacht aus. Seine maßgebliche Rolle bei der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung im Juni 1989 auf dem Tiananmen-Platz brachte ihm den Namen "Schlächter von Peking" ein. Von 1998 bis 2003 war er Vorsitzender des Nationalen Volkskongresses. Am 22. Juli starb er mit 90 Jahren.

SN/AP Li Peng war einer der Hauptverantwortlichen des Tiananmen-Massakers von 1989.

